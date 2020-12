Covid-19-Infizierter nach Versorgung mit einheimischem Medikament aus Blutplasma geheilt

Photo : YONHAP News

Ein Covid-19-Infizierter ist nach der Verabreichung eines in Südkorea entwickelten Medikaments aus Blutplasma vollständig geheilt.Das Unternehmen GC Pharma teilte am Sonntag mit, dass ein Mann in seinen Siebzigern nach der Verabreichung seines Medikaments aus Plasma als ausgeheilt bewertet worden sei. Bei ihm sei im September eine Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt worden.Das Pharmaunternehmen entwickelte „GC5131A“, ein Medikament aus Blutplasma von Menschen, die sich von Covid-19 erholt hatten. Dabei wurden Antikörper, die über Immunogenität verfügen, fraktioniert. Derzeit ist die Phase-II-Studie an Hochrisiko-Patienten im Gang.Der geheilte Patient ist jedoch kein Teilnehmer an der klinischen Studie. Das zuständige medizinische Personal beantragte beim Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit eine Genehmigung für die Verwendung zu Behandlungszwecken, nachdem verschiedene Medikamente wie Remdesivir bei dem Patienten keine Wirkung gezeigt hatten.