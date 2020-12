Zweiten Tag in Folge über 600 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 600 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Laut der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden bis Mitternacht 615 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt, darunter 580 lokale Infektionen und 35 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle im Land erreiche 38.161.422 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 231 Fälle, die Provinz Gyeonggi 154 und Incheon 37.Von den eingeschleppten Fällen sind 22 Südkoreaner, während 13 Infizierte ausländische Staatsbürger sind.173 weitere Corona-Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 8.311 Patienten isoliert behandelt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um einen auf 126. Vier weitere Corona-Patienten verstarben. Die Zahl der Virustoten liegt nun bei 549, die Letalität bei 1,44 Prozent.