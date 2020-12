Regierung legt Strategie für CO2-Neutralität bis 2050 vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat heute eine Umsetzungsstrategie für die Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050 bekannt gegeben.Die Regierung legte drei Richtungen der Politik für das Ziel vor. Erstens, die Veränderung der Industriestruktur von vier Branchen mit hohen CO2-Emissionen für eine kohlenstoffarme Wirtschaftsstruktur. Das sind die Stahl-, Beton-, Petrochemie- und Ölraffinerieindustrie.Das zweite ist die Schaffung eines Ökosystems für neue aussichtsreiche kohlenstoffarme Industrien. Unter anderem sollen sekundäre Batterien und die Biobranche gefördert werden.Die Regierung stellte drittens eine faire Umwandlung in eine kohlenstoffarme Gesellschaft in Aussicht, um die Industrien, Regionen und Arbeiter zu schützen, die im Umwandlungsprozess Schaden erleiden. Dazu zählt vor allem die Zulieferbranche für Autos mit Verbrennungsmotor, in der 250.000 Menschen beschäftigt sind. Der Wechsel zu aussichtsreichen Branchen wie Zukunftsautos und die Wiedereinstellung werden unterstützt.Die Regierung teilte mit, noch binnen Jahresfrist den Vereinten Nationen eine langfristige kohlenstoffarme Entwicklungsstrategie 2050 vorzulegen und bis nächstes Jahr Umsetzungsstrategien für Schlüsselpolitiken wie Energieinnovation festzulegen.