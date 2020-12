Präsident Moon ordnet Einsatz von mehr Personal für epidemiologische Untersuchungen zu Covid-19-Fällen an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 angeordnet, verfügbares Personal in höchstem Maße einzusetzen und somit die Kapazitäten für epidemiologische Untersuchungen in der Hauptstadtregion zu verstärken.Das teilte Chung Man-ho, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, am Montag vor der Presse mit. Der Präsident habe angeordnet, Vorbereitungen zu treffen, um ab dieser Woche verfügbares Personal wie Beamte, Soldaten und Polizisten für die Unterstützung epidemiologischer Untersuchungen vor Ort einsetzen zu können.Moon ordnete auch an, die Betriebszeiten der Teststationen in der Nacht und an den Feiertagen deutlich zu verlängern und große Drive-Thru-Stationen zu errichten und betreiben, damit Angestellte und junge Menschen in der Hauptstadtregion einfach und schnell auf Covid-19 getestet werden können. Auch wurde verlangt, die Anwendung von Antigen-Schnelltests aktiv voranzutreiben.Im Falle eines Antigen-Schnelltests liegt das Ergebnis nach etwa 15 Minuten vor, während ein PCR-Test erst nach etwa sechs Stunden ausgewertet ist.Der Staatschef rief die Öffentlichkeit auf, bei einem Verdacht auf eine Infektion unbedingt eine Teststation aufzusuchen und sich testen zu lassen, auch wenn man keine Symptome hat.Der präsidiale Sprecher Kang Min-seok begab sich am Sonntagabend in häusliche Quarantäne, weil ein Corona-Infektionsfall in einer Bildungsinstitution bestätigt wurde, die ein Bekannter des Sprechers besucht.