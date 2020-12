Wirtschaft Börse in Seoul setzt Anstieg fort

Die südkoreanische Börse hat am Montag ihren Anstieg fortgesetzt.



Der Kospi rückte um 0,51 Prozent auf 2.745,44 Zähler vor.



Vor allem Aktien von Chip- und Pharmaherstellern zählten zu den Gewinnern.



Institutionelle und ausländische Anleger hätten Gewinne mitgenommen, doch Privatanleger hätten weiterhin Chip-Aktien eingesammelt und dem Index damit in positives Terrain verholfen, wurde Lee Young-gon von Hana Financial & Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.