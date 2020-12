Südkorea verschärft Corona-Schutzmaßnahmen

Photo : YONHAP News

Südkorea verschärft ab heute die Corona-Schutzmaßnahmen.Für die Hauptstadtregion gilt in den kommenden drei Wochen Stufe 2,5 der insgesamt fünfstufigen Warnskala. In allen anderen Regionen gilt Stufe 2.Im Zuge der Verschärfung der Schutzmaßnahmen wurde eine Schließung von fünf Arten von Einrichtungen angeordnet, in denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Hierzu zählen Haustürgeschäfte, Karaoke-Einrichtungen, Indoor-Sportstätten und Konzerthallen in Seoul, der Gyeonggi-Provinz und Incheon.Zusammenkünfte von mehr als 50 Menschen sind verboten, dies gilt auch für Hochzeitshallen und Trauerräume.Supermärkte, Kaufhäuser, Kinos und Internetcafés dürfen nur bis 21 Uhr öffnen.In Restaurants dürfen die Gäste bis 21 Uhr bedient werden, anschließend darf nur Essen zum Mitnehmen oder Lieferessen verkauft werden. Cafés dürfen grundsätzlich nur zum Mitnehmen verkaufen oder liefern.In den Schnellzügen KTX sowie Expressbussen dürfen die Sitzplatzkapazitäten nur zur Hälfte ausgeschöpft werden.In Landesteilen, die unter den Schutzmaßnahmen der Stufe 2 stehen, sind Treffen von mehr als 100 Menschen nicht erlaubt. In Kinos, bei Konzerten sowie in Internetcafés ist das Konsumieren von Speisen und Getränken verboten.