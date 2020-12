Ministerin: Südkorea bereitet sich auf Kooperation mit neuer US-Regierung für Dialog mit Nordkorea vor

Photo : KBS News

Südkorea bereitet sich laut seiner Außenministerin darauf vor, eng mit der neuen US-Regierung zusammenzuarbeiten.Damit wolle man eine Strategie entwickeln, wie man Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zurückbringen könne, sagte Kang Kyung-wha in einem Interview mit der Emirate-Nachrichtenagentur (WAM) während ihres Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Wochenende.Sie sagte, Südkorea wolle einen Prozess einleiten, um den Waffenstillstand durch einen vollständigen Friedensvertrag zwischen beiden Koreas und den Unterzeichnerstaaten des Waffenstillstands zu ersetzen.Kang forderte Nordkorea wiederholt auf, zum Dialog zurückzukehren. Das Land stehe derzeit unter einem sehr strengen Sanktionsregime und sei zudem mit der Covid-19-Herausforderung konfrontiert, sagte sie.Die Ministerin hatte letzte Woche Bahrain und die VAE besucht und kehrte am Montag nach Südkorea zurück.