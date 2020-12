US-Sicherheitsberater fordert von China Einhaltung der Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA Robert O'Brien hat China zur Einhaltung der Nordkorea-Sanktionen aufgefordert.Das habe er am Samstag in einem Interview mit Harry Kazianis vom Center for the National Interest, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington, gesagt.Wie Kazianis am Montag gegenüber amerikanischen Medien berichtete, habe der Sicherheitsberater China aufgefordert, als Mitglied der Vereinten Nationen und insbesondere Mitglied des Weltsicherheitsrates die Sanktionen umzusetzen.China stehe insofern besonders in der Verantwortung, als es sich um Strafmaßnahmen handele, die der Weltsicherheitsrat vorangetrieben habe, habe der Sicherheitsberater betont.Zuletzt hatte der für Nordkorea zuständige Abteilungsleiter im Außenministerium Alex Wong China eine "schamlose Verletzung" seiner Pflichten zur Einhaltung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea vorgeworfen.Zur Covid-19-Lage in Nordkorea habe O'Brien gesagt, dass Pjöngjang offenbar einen massiven Ausbruch verhindert habe. Die USA seien aber zur Hilfe bereit, sollte Nordkorea darum bitten.