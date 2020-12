Nationales Weiterer Vogelgrippe-Fall auf Geflügelhof gemeldet

Südkorea hat einen weiteren Vogelgrippe-Fall auf einer Hühnerfarm gemeldet.



Das Landwirtschaftsministerium teilte am Montag mit, dass auf einem Hühnerhof in Yeoju in der Provinz Gyeonggi die hochpathogene Vogelgrippe vom Typ H5N8 bestätigt worden sei.



Das ist der vierte Vogelgrippe-Fall auf einem Geflügelhof in diesem Jahr in Südkorea, nachdem der erste Fall am 28. November auf einer Entenfarm in Jeongeup in der Provinz Nord-Jeolla bestätigt worden war.



Die Regierung schickte unterdessen ein Reaktionsteam. Auch wurde ein Zutrittsverbot verhängt, 193.000 Tiere auf der Farm wurden vorsorglich gekeult. Zudem kommen für Geflügel im Umkreis von drei Kilometern schärfere Schutzmaßnahmen zur Anwendung, darunter auch Keulungen.



Die Regierung verhängte zudem ein vorläufiges Bewegungsverbot (Stillstand) für die Geflügelhöfe, Viehzuchteinrichtungen und Viehzuchttransporter in Gyeonggi, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Die Maßnahme gilt ab 5 Uhr am Montag 48 Stunden lang.