Disziplinarausschuss zu Chefstaatsanwalt Yoon tagt am Donnerstagvormittag

Photo : KBS News

Ein Disziplinarausschuss zu Generalstaatsanwalt Yoon Seok-yeol wird am Donnerstagvormittag zusammentreten.Wie aus Justizkreisen verlautete, habe das Justizministerium Yoon mitgeteilt, dass die Disziplinarsitzung um 10.30 Uhr am Donnerstag eröffnet werde.Ursprünglich war die Sitzung am 2. Dezember geplant. Sie wurde jedoch auf Yoons Wunsch auf den 4. Dezember verschoben und dann ein weiteres Mal auf den 10. Dezember.Justizministerin Choo Mi-ae hatte den obersten Staatsanwalt Ende November vom Dienst suspendiert. Sie begründete dies mit dem Ergebnis interner Überprüfungen, nach denen sich Yoon schwerwiegender Verstöße schuldig gemacht habe.Yoon reichte am 4. Dezember eine Verfassungsbeschwerde gegen die gesetzliche Bestimmung ein, nach der der Justizminister die meisten Mitglieder eines Disziplinarausschusses zu einem Staatsanwalt bestimmen soll. Er beantragte zugleich eine einstweilige Verfügung für die Aussetzung der Wirkung des Disziplinarverfahrens gegen ihn, bis eine Entscheidung in Bezug auf die Beschwerde gefällt wird.