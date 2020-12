Nationales Bewegung des 10. Juni für Unabhängigkeit Koreas wird nationaler Gedenktag

Die Bewegung vom 10. Juni für die Unabhängigkeit Koreas zur Kolonialzeit ist zu einem nationalen Gedenktag bestimmt worden.



Das Innenministerium teilte mit, dass eine entsprechende Änderung von Bestimmungen zu Gedenktagen auf der Kabinettssitzung am Dienstag verabschiedet worden sei.



Dabei handelt es sich um eine Unabhängigkeitsbewegung, bei der Koreaner anlässlich der Bestattungsfeier für Sunjong, den letzten König der Joseon-Dynastie, am 10. Juni 1926 gegen die Zwangsannexion Koreas durch Japan und dessen Kolonialherrschaft protestierten und den Willen für eine Unabhängigkeit verkündeten. Wie verlautete, seien über 200 Menschen vor Ort festgenommen worden, elf Anführer verurteilt.



Die Bewegung des 10. Juni wurde von Studenten und Schülern initiiert und führte zu landesweiten Protesten und einem geschlossenen Streik an 55 Schulen. Die Bewegung gilt als eine der drei wichtigsten Unabhängigkeitskampagnen gegen die japanische Kolonialherrschaft, zu denen auch die Bewegung des 1. März 1919 und die Unabhängigkeitsbewegung von Schülern in Gwangju vom 3. November 1929 zählen.