UNESCO-Exekutivrat nimmt einstimmig Entscheidung gegen Rassendiskriminierung an

Photo : YONHAP News

Der Exekutivrat der UNESCO hat ein Dokument gegen Rassendiskriminierung einstimmig angenommen, das eine von Südkorea geführte multilaterale Gruppe eingereicht hatte.Das Dokument sei von der Gruppe von Freunden für Solidarität und Inklusion mit der Bildung zur globalen Bürgerschaft eingereicht worden, teilte das Außenministerium in Seoul am Dienstag mit.Darin wird die Wichtigkeit der Wertebildung wie der Bildung zur globalen Bürgerschaft betont, um gegen Hass und Diskriminierung im Zusammenhang mit Covid-19 vorzugehen. Die Corona-Pandemie sorge für eine Situation, in der Fakenews, Hasstiraden und Gewalt gegen bestimmte Rassen oder Bürger bestimmter Staaten verursacht würden. Es sei daher nötig, Inklusion und Solidarität zu fördern, heißt es.Zugleich wird die UNESCO aufgefordert, durch Aktivitäten auf den Gebieten Bildung, Kultur sowie Information und Kommunikation grundlegende Probleme zu lösen, die Rassismus verursachen.40 Länder, darunter 35 Mitglieder des Exekutivrats, schlossen sich der Entscheidung als Co-Sponsoren an.