Politik Vereinigungsminister betont erneut Notwendigkeit von Corona-Hilfe für Nordkorea

Der südkoreanische Vereinigungsminister Lee In-young hat erneut auf die Notwendigkeit hingewiesen, Nordkorea Covid-19-Medikamente und -Impfstoffe zur Verfügung zu stellen.



Nordkorea vor Covid-19 sicherzumachen, sei auch ein Weg, Südkorea zu schützen, sagte Lee heute in einem Interview mit CBS Radio.



Es sei notwendig, mit besonderen Situationen auf der koreanischen Halbinsel gut zurechtzukommen. Die Halbinsel stelle eine Lebens- und Sicherheitsgemeinschaft dar, in der Luft, Meer und Boden miteinander verbunden seien, hieß es.



Lee fügte jedoch hinzu, dass es keine direkte Reaktion aus Nordkorea gebe, nachdem er in letzter Zeit öffentlich wiederholt die Bereitschaft verkündet habe, das Land bei den Bemühungen um die Eindämmung von Covid-19 zu unterstützen. Er erwarte jedoch, dass sich nach dem dortigen Parteitag im Januar die Möglichkeit einer Reaktion bieten werde.



Auf die Frage, ob sich Südkorea nach der Sicherstellung von Covid-19-Impfstoffen für die eigenen Einwohner solche für Nordkorea sichern will, antwortete der Minister, man könne noch keine konkrete Äußerung diesbezüglich machen.