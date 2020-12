Südkorea meldet 594 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist erstmals seit drei Tagen unter 600 gefallen.Laut der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden bis Mitternacht 594 neue Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden nachgewiesen. Bislang seien insgesamt 38.755 Infektionsfälle im Land erfasst worden.566 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während 28 Fälle eingeschleppt wurden.Allein in der Hauptstadtregion wurden 385 lokale Fälle bekannt, davon 212 in Seoul, 146 in der Provinz Gyeonggi und 27 in Incheon. Außerhalb der Region meldete Ulsan mit 61 die meisten Fälle, gefolgt von Busan mit 25 Fällen.Von den eingeschleppten Fällen waren zwölf Südkoreaner und 16 ausländische Staatsbürger. Den größten Anteil unter den Herkunftsländern machten die USA mit 16 Fällen aus.Weitere 349 Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf kletterte um acht auf 134. Die Zahl der Virustoten stieg um drei auf 552 an. Die Letalität liegt bei 1,42 Prozent.