US-Vizeaußenminister kommt heute nach Südkorea

Photo : KBS News

Stephen Biegun, US-Vizeaußenminister und Sondergesandter für Nordkorea, wird heute zu einem viertägigen Besuch in Südkorea erwartet.Biegun wird am Dienstagnachmittag auf der Osan Luftwaffenbasis in Pyeongtaek eintreffen. Er wird am Mittwoch mit Vizeaußenminister Choi Jong-kun und dem südkoreanischen Nuklearchefunterhändler Lee Do-hoon zusammenkommen, um Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse und Wege zur Kooperation gegenüber Nordkorea zu besprechen.Am Donnerstag wird Biegun vor der privaten Denkfabrik Asan Institute for Policy Studies einen Vortrag halten. Am Freitag ist ein Bankett mit Außenministerin Kang Kyung-wha geplant.Die Visite wird de facto Bieguns letzter Südkorea-Besuch auf seinem aktuellen Posten sein. Angesichts des bevorstehenden Endes der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar gilt es als unwahrscheinlich, dass beide Seiten anlässlich des Besuchs einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA anstreben wollen. Stattdessen wird der Schwerpunkt der Diskussionen voraussichtlich auf ein stabiles Management der Lage auf der koreanischen Halbinsel gelegt.