Corona-Impfungen in Südkorea beginnen laut Regierung Anfang 2021

Photo : KBS News

In Südkorea werden die Corona-Impfungen laut Angaben der Regierung Anfang 2021 beginnen.Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in einer Presseerklärung mit.In Südkorea ist das Interesse an den Impfungen gestiegen, da in Großbritannien am Dienstag mit der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech begonnen wurde.Bislang hatte die südkoreanische Regierung sich nicht auf genaue Termine festlegen wollen. Der Termin würde flexibel festgelegt, hatte es geheißen.Laut Kwon Joon-woo, stellvertretender Chef der Seuchenschutzbehörde, solle die Situation in anderen Ländern aufmerksam beobachtet werden. Doch gehe die Regierung nach seinen Angaben davon aus, dass die Impfungen in Südkorea verglichen mit dem Ausland "nicht so spät" beginnen würden.Kwon betonte jedoch auch, dass Anstrengungen unternommen würden, um die Sicherheit und Präzision des Impfprogramms sowie Tempo sicherzustellen.Zuvor am Dienstag hatte Gesundheitsminister Park Neung-hoo bekannt gegeben, dass Südkorea aktuell Zugriff auf Impfdosen für 44 Millionen Menschen habe. Diese stammten zum einen aus einem Programm der Weltgesundheitsorganisation, zum anderen habe das Land direkte Lieferverträge mit den Herstellern geschlossen. Die Impfstoffe würden im Februar oder März nächsten Jahres eingesetzt.