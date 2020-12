Nationales E-Scooter ab morgen auf Radwegen in Parks am Fluss Han zulässig

Geräte für die persönliche Mobilität wie Elektroscooter werden ab Donnerstag auf den Radwegen innerhalb der Parks am Fluss Han in Seoul zulässig sein.



Das teilte die zuständige Zentrale der Stadtverwaltung mit. Die Maßnahme erfolge im Zuge von Revisionen des Straßenverkehrsgesetzes und des Gesetzes zur Förderung der Fahrradnutzung.



Dabei müssen die Sicherheitsregeln unbedingt eingehalten werden, darunter die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde, das Tragen eines Schutzhelms und das Alkoholverbot am Lenker.



Nach gültigem Gesetz liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die persönliche Mobilität bei 25 Kilometern pro Stunde. In den Parks am Han sind auf den Radwegen maximal 20 Kilometer pro Stunde erlaubt. Daher muss ein Geschwindigkeitsbegrenzer entsprechend eingestellt werden.