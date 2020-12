Nationales Fünfter Vogelgrippe-Fall auf Geflügelhof in diesem Jahr

Südkorea hat einen weiteren Fall einer hochpathogenen Vogelgrippe gemeldet.



Auf einer Wachtelfarm in Eumseong in der Provinz Nord-Chungcheong sei die Vogelgrippe vom Typ H5N8 bestätigt worden, teilte die für die Vogelgrippe zuständige Zentrale am Dienstag mit.



Das ist der fünfte Vogelgrippe-Ausbruch auf einem Geflügelhof in diesem Jahr im Land, nachdem der erste Fall Ende November auf einer Entenfarm in Jeongeup in Nord-Jeolla nachgewiesen worden war.



Rund 72.600 Wachteln in dem betroffenen Betrieb und 27.400 Tiere von vier Geflügelfarmen im Umkreis von drei Kilometern werden demnach vorsorglich gekeult.



Die Zentrale traf präventive Schutzmaßnahmen wie ein Zugangsverbot und die Bewegungsbeschränkung. Bis 23 Uhr am Mittwoch gilt ein vorläufiges Bewegungsverbot (Stillstand) für Geflügelhöfe, Viehzuchteinrichtungen und Viehzuchttransporter in Nord-Chungcheong sowie für Geflügelhöfe, die derselben Körperschaft wie der Betrieb in Eumseong angehören.