Konfrontation über Gesetz für neue Ermittlungsstelle am letzten Tag regulärer Sitzungsperiode erwartet

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch, dem letzten Tag der laufenden regulären Sitzungsperiode, wird eine heftige Konfrontation zwischen Regierungs- und Oppositionslager über strittige Gesetzentwürfe erwartet.Die regierende Minjoo-Partei Koreas verabschiedete am Dienstag wichtige Gesetzentwürfe, über die große Meinungsverschiedenheiten herrschen, im Alleingang im Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz. Dazu zählen die Revisionen des Gesetzes zur Ermittlungsstelle für Korruption bei hochrangigen Beamten, des Polizeigesetzes und des Geheimdienstgesetzes.In der heutigen Plenarsitzung will die Regierungspartei zuerst die Revision des Gesetzes zur Ermittlungsstelle für hochrangige Beamte zur Abstimmung bringen.Die Partei Macht des Volks kritisiert den Alleingang der Regierungspartei als „Einparteiendiktatur“. Neben einem Sitzstreik über Nacht im Parlament will sie in der Plenarsitzung zum Mittel des Filibuster greifen, um auf Ungerechtigkeit im Prozess der Gesetzesberatungen und inhaltliche Probleme aufmerksam zu machen.Die Regierungspartei berief jedoch bereits eine außerordentliche Parlamentssitzung für Donnerstag ein, weil Filibuster mit dem Ablauf der Sitzungsperiode automatisch zu Ende gehen.