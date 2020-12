Wissenschaft Schnee in einigen Regionen erwartet

Heute ist es landesweit überwiegend sonnig, am Nachmittag soll es aber bewölkt sein.



An einigen Orten im Osten der Provinz Gyeonggi und im Nordwesten von Gangwon soll es Schnee geben.



Der Schnee wird in der Nacht einsetzen und bis Donnerstagmorgen fallen. Die Schneehöhe wird voraussichtlich ein bis drei Zentimeter betragen.



Für die Ostküste und die Umgebung von Busan gilt weiter eine Trockenheitswarnung.



Die Tageshöchsttemperaturen sollen landesweit bei fünf bis 13 Grad liegen, in Seoul werden sechs Grad erwartet. Damit wird es ein bis vier Grad wärmer als am Vortag sein.