Zahl der Corona-Neuinfektionen klettert auf 686 – höchster Stand seit Ende Februar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 686 neue Covid-19-Fälle gemeldet, die höchste tägliche Fallzahl seit Ende Februar.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden bis Mitternacht 662 lokale Infektionen und 24 eingeschleppte Fälle binnen 24 Stunden bestätigt. Bislang seien insgesamt 39.432 Ansteckungsfälle im Land erfasst worden.Die neueste Fallzahl entspricht dem Höchststand seit dem 29. Februar, als während der ersten Corona-Welle in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang 909 Neuinfektionen gemeldet worden waren. Sie stellt die bisher zweithöchste Zahl dar, zuletzt wurden am 2. März 686 neue Fälle registriert.79 Prozent der lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 264 Fälle, die Provinz Gyeonggi 214 und Incheon 46.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um 15 innerhalb eines Tages auf 149.527 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen, derzeit werden 8.699 Patienten isoliert behandelt.Die Zahl der Virustoten stieg um vier auf 556. Die Letalitätsrate im Land erreicht 1,41 Prozent.