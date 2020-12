Südkorea rutscht bei Steuerwettbewerbsfähigkeit auf Platz 24 unter OECD-Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dieses Jahr bei der Steuerwettbewerbsfähigkeit den 24. Platz im OECD-Ländervergleich belegt.Das Land rutschte um sieben Ränge in den letzten drei Jahren ab.Das teilte das dem Unternehmerverband FKI unterstellte Koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI) anhand eines im Oktober veröffentlichten Berichts der US Tax Foundation zur internationalen Steuerwettbewerbsfähigkeit mit.Laut dem Institut verliert Südkorea seit 2014 weiterhin steuerlich an Wettbewerbsfähigkeit. Das Land rutschte von Platz 17 im Jahr 2017 auf Platz 24 unter 36 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in diesem Jahr ab.Südkorea belegte den zweiten Platz bei den Verbrauchssteuern und den 22. Platz bei der Einkommenssteuer. Bei der Körperschaftssteuer landete das Land auf Platz 33 und auf Platz 30 bei der Vermögenssteuer.Das Institut verwies darauf, dass Südkorea bei der Steuerwettbewerbsfähigkeit schneller als andere OECD-Länder zurückfalle.