Südkorea und USA wollen Kooperation bei Standards in Spitzenindustrie ausbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen die Kooperation in Bezug auf Standards in Hightech-Industrien wie Künstliche Intelligenz ausbauen.Die Koreanische Behörde für Technologie und Standards (KATS) des Industrieministeriums veranstaltete heute in Seoul diesbezüglich ein bilaterales Normenforum, an dem 30 Normenexperten aus Südkorea und den USA on- und offline teilnahmen.Das Forum war dafür gedacht, Informationen über den Stand der Standardisierung in Hightech-Industrien wie KI, Quantentechnologie und Zukunftsautos auszutauschen und Maßnahmen zur Kooperation für die Normung zwischen beiden Ländern zu diskutieren.Der Präsident des American National Standard Institute (ANSI), Joe Bhatia, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Normen. 93 Prozent der weltweiten Warenexporte würden von Normen beeinflusst. Die Standardisierungskooperation zwischen Südkorea und den USA werde den bilateralen Handel unterstützen und darüber hinaus das Wachstum von Unternehmen weltweit und die industrielle Entwicklung fördern, sagte er.Der Vizechef der Koreanischen Handels- und Industriekammer, Woo Tae-hee, unterstrich die Wichtigkeit der Technologieteilung zwischen beiden Ländern. Er versprach, koreanische Unternehmen aktiv zur Kooperation für Normen zu bewegen.Auf dem Programm standen unter anderem Paneldiskussionen zur Normenkooperation in den Bereichen AI, Quantentechnologie und Zukunftsautos.Der KATS-Präsident Lee Seung-woo versprach Anstrengungen, um anlässlich des Forums die Kooperation für Normen in Hightech-Industrien mit den USA zu verstärken und die Zusammenarbeit auf weitere Bereiche wie die CO2-Neutralität zu erweitern.