Samsung Electronics bleibt Spitzenreiter bei F&E-Investitionen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics bleibt beim Volumen der Investitionen in Forschung und Entwicklung Spitzenreiter unter koreanischen Großunternehmen.Laut dem Informationsportal CEO Score gaben 217 der 500 größten Unternehmen Südkoreas das Volumen ihrer F&E-Investitionen in ihren Quartalsberichten bekannt. Demnach betrug das Investitionsvolumen in den ersten drei Quartalen insgesamt 40,15 Billionen Won (37,1 Milliarden Dollar). Das sind 2,03 Prozent (800 Milliarden Won) mehr als ein Jahr zuvor.Im selben Zeitraum schrumpften die Umsätze dieser Unternehmen um 4,85 Prozent auf 1.178 Billionen Won (knapp 1,1 Billionen Dollar). Der Anteil der F&E-Investitionen am Umsatz stieg demnach um 0,23 Prozentpunkte auf 3,41 Prozent.Samsung Electronics investierte 15,89 Billionen Won (14,69 Milliarden Dollar) in die Forschung und Entwicklung und blieb somit mit absolutem Vorsprung Spitzenreiter. Samsung war der einzige Konzern, der über zehn Billionen Won (9,24 Milliarden Dollar) in die F&E einsetzte.Sechs Unternehmen, darunter Samsung, LG Electronics, SK Hynix und Hyundai Motor, gaben über eine Billion Won (924 Millionen Dollar) für die F&E aus und machten 65,2 Prozent des gesamten Investitionsvolumens aus.Naver verzeichnete mit 25,51 Prozent den höchsten Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten am Umsatz. Hanmi Pharmaceutical folgte mit 23,39 Prozent und Netmarble mit 20,59 Prozent.Das Investitionsvolumen in acht Branchen wie Schiffbau, Maschinen und Anlagen ging um 5,2 Prozent im Vorjahresvergleich zurück, während ein Zuwachs von 3,4 Prozent in neun Branchen wie Autos und Teile sowie Pharmaindustrie verzeichnet wurde.