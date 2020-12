Wirtschaft Offizielle digitale Zertifikate werden abgeschafft

Die Monopolstellung der staatlich anerkannten digitalen Zertifikate fällt 21 Jahre nach deren Einführung weg.



Das geänderte Gesetz zu digitalen Unterschriften trete am Donnerstag in Kraft, demnach werde das System der öffentlich anerkannten digitalen Unterschriften abgeschafft, teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT mit.



Es wird erwartet, dass immer mehr Menschen verschiedene zivil entwickelte digitale Signaturverfahren nutzen werden. Nachdem die Regierung 2018 die Abschaffung des offiziellen Zertifizierungssystems angekündigt hatte, wurden zivile elektronische Signatursysteme bereits häufiger als staatlich anerkannte genutzt.



Derzeit sind auf 500 Webseiten im öffentlichen Sektor und der Finanzbranche sieben zivile digitale Signatursysteme wie solche von Naver verfügbar.



Das Wissenschaftsministerium will in Kooperation mit dem Innenministerium und der Finanzdienstekommission dafür sorgen, dass öffentliche Institutionen und Finanzinstitute baldigst zivile digitale Signaturverfahren einführen.