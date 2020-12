Regierung will sich bis Jahresende 154 weitere Intensivbetten für Covid-19-Patienten sichern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Zahl der Intensivbetten für Covid-19-Patienten bis Ende Dezember um 154 aufstocken.Den Plan gab die Katastrophenschutzzentrale heute vor der Presse bekannt. Das werde unterem durch die Umstellung von staatlich bestimmten Krankenhausbetten und die Kooperation mit privaten medizinischen Einrichtungen erfolgen.Die Zahl der Corona-Infizierten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf steigt inmitten der dritten Welle im Land weiter. Die Zahl wuchs von 116 am 4. Dezember auf 149 am heutigen Mittwoch.Nach Behördenangaben stehen mit Stand Dienstag landesweit lediglich noch 43 Intensivbetten sofort für Covid-19-Patienten zur Verfügung.