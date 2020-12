Kospi klettert auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat nach einer kurzen Verschnaufpause am Mittwoch erneut ein Rekordhoch erreicht.Der Kospi rückte um 2,02 Prozent auf 2.755,47 Zähler vor. Grund für den Optimismus an der Börse waren Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen und den Gesprächen in den USA über Konjunkturhilfen.Die Stimmung der Anleger habe sich nach dem Start der Massenimpfungen in Großbritannien und den Entwicklungen um die Zulassung des Pfizer-Impfstoffs in den USA verbessert, wurde Noh Dong-kil von NH Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Auch Erwartungen für ein weiteres Hilfspaket in den USA hätten den Abwärtsdruck auf den Kospi verringert, hieß es weiter.