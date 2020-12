US-Vizeaußenminister Biegun bekräftigt Unterstützung für innerkoreanische Kooperation

Photo : YONHAP News

Der US-Vizeaußenminister und Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, hat in Südkorea die weitere Unterstützung der USA für die innerkoreanische Zusammenarbeit zugesichert.Biegun habe zudem die kontinuierliche Bereitschaft der USA bekräftigt, zur Erreichung einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einen sinnvollen Dialog mit Nordkorea zu führen, teilte das US-Außenministerum am Mittwoch (Ortszeit) mit.Auch habe er die Entschlossenheit der USA bestärkt, sich weiter für das Bündnis mit Südkorea einzusetzen, und sich für die fortgesetzte Koordinierung mit Südkorea bei der Bekämpfung von Covid-19 bedankt.Biegun habe auch zur fortgesetzten Kooperation mit Japan aufgerufen, um die regionale Sicherheit und einen freien und offenen Indo-Pazifik-Raum zu fördern, hieß es.Biegun, der für Verhandlungen mit Nordkorea zuständig ist, war am Dienstag zu einem viertägigen Besuch nach Südkorea gekommen. Es ist de facto sein letzter Südkorea-Besuch auf seinem jetzigen Posten.