Erster Schnee in Seoul in diesem Winter

Photo : YONHAP News

In Seoul ist am Donnerstag der erste Schnee in diesem Winter gefallen.Der erste Schneefall erfolgte 25 Tage später als im Vorjahr und 19 Tage später verglichen mit dem Durchschnitt in den vergangenen Jahren .Heute ist es landesweit überwiegend bewölkt. An manchen Orten wird es Schnee oder Regen geben.Bis neun Uhr werden in Seoul, der Provinz Gyeonggi und Teilen in Gangwon sowie Nord-Chungcheong weniger als fünf Millimeter Niederschläge erwartet.Die Tageshöchsttemperaturen liegen voraussichtlich bei sechs bis 13 Grad.