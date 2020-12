Kultur Erfolgreicher Wettbewerb für Koreanisch in Italien

In Italien ist ein Wettbewerb für die koreanische Sprache mit Erfolg durchgeführt worden.



Das Koreanische Kulturzentrum in Italien gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, 43 Preisträger des im Oktober erfolgten Wettbewerbs ausgewählt zu haben.



Das Kulturzentrum nahm vom 1. bis zum 23. Oktober Online-Beiträge in den drei Kategorien Sprechen, Aufsatz und Schönschreiben entgegen. Insgesamt 190 Personen nahmen daran teil.



Früher hatten hauptsächlich Studenten im Hauptfach Koreanisch teilgenommen. Dieses Jahr habe es viele Studenten und Menschen gegeben, die autodidaktisch Koreanisch gelernt hätten, so das Zentrum.



Es wird vermutet, dass in Italien das Interesse an der koreanischen Kultur und Sprache wegen der Popularität koreanischer Popmusik, Fernsehserien und Filme zugenommen hat.