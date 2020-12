Internationales Veranstaltung zur Unterstützung des Weltwasserforums findet online statt

In Südkorea findet heute eine Tagung des Netzwerks World Water Partnership 2020 statt.



Das Umweltministerium teilte mit, am Nachmittag werde die Konferenz im Messekomplex COEX in Seoul gemeinsam mit dem Korea Water Forum online eröffnet.



Die Veranstaltung soll dazu dienen, das 2022 in Senegal geplante nächste Weltwasserforum, ein regelmäßiges Forum des Weltwasserrats, zu unterstützen. Hierfür werden Vertreter des Weltwasserrats und Regierungsvertreter aus acht Ländern, die das Weltwasserforum bisher ausgetragen hatten, zusammenkommen und Diskussionen über die Lösung globaler Wasserprobleme führen.



Die Tagungen des World Water Partnership sollen dazu dienen, die Ergebnisse des 7. Weltwassserforums, das 2015 im südkoreanischen Daegu stattfand, zu verbreiten. Das Umweltministerium veranstaltet die Konferenz seit 2016.