Internationales Zeitung: Bidens erste außenpolitische Herausforderung könnte Atom- oder ICBM-Test Nordkoreas sein

Die erste außenpolitische Herausforderung für den designierten US-Präsidenten Joe Biden könnte laut einem US-Medienbericht der Test einer Atomwaffe oder einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea sein.



Das schrieb die Zeitung „Washington Post“ am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf frühere US-Beamte und Experten für Nordkorea.



Sollte Nordkorea eine solche Provokation unternehmen, würden Bidens Berater ein schwächere Verhandlungskarte in der Hand haben und einem gefährlicheren Gegner gegenüberstehen als vor vier Jahren, als Donald Trump sein Amt angetreten habe.



Wenn Trump abtrete, würden auch Gründe für Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für die selbst auferlegte Zurückhaltung verschwinden. Ehemalige US-Beamte vermuten dem Bericht zufolge, dass Kim mit ziemlicher Sicherheit versuchen werde, die Bedingungen für die Beziehungen Pjöngjangs zu Washington in den kommenden Monaten mit neuen militärischen Provokationen neu aufzustellen.



Kim könnte beschließen, die bei der Militärparade am 10. Oktober präsentierte ICBM Hwasong-16 zu testen. Er könnte auch beschließen, zum ersten Mal seit 2017 einen Atomwaffentest zu unternehmen, schrieb die Zeitung weiter.



Das Biden-Team verfüge über viele erfahrene ehemalige Beamte und Diplomaten, die frühere Krisen mit Nordkorea bewältigt hätten. Viele hätten eng mit wichtigen Verbündeten in der Region wie Südkorea und Japan zusammengearbeitet. Es werde erwartet, dass die Biden-Regierung diese Beziehungen nutze, um Kim unter Druck zu setzen, ein vorläufiges Einfrieren der Nuklearproduktion und Raketentests zu akzeptieren, fügte die Zeitung hinzu.