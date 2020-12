Politik Südkoreas Invesitionen in Forschung und Entwicklung 2019 um 3,9 Prozent gestiegen

Südkoreas Investitionen in die Forschung und Entwicklung ist 2019 im Jahresvergleich um 3,9 Prozent gestiegen.



In einem Bericht des Ministeriums für Wissenschaft und IKT heißt es, das Volumen der Investitionen Südkoreas in Forschung und Entwicklung habe im letzten Jahr 76,4 Milliarden Dollar betragen und stelle somit im Vergleich zum Jahr davor einen 3,9 prozentigen Zuwachs dar. Im Vergleich zu den OECD-Mitgliedsländern liege das Land auf Platz fünf.



Zu dem Ergebnis habe insbesondere der 4,3-prozentige Zuwachs bei den Investitionen im privaten Sektor beigetragen, hieß es weiter.



Für den Bericht des Ministeriums wurden landesweit 67.000 öffentliche Forschungsinstitute, Unternehmen sowie Universitäten untersucht.