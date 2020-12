Nominierter US-Verteidigungsminister will Allianzen stärken

Photo : YONHAP News

Der vom gewählten US-Präsidenten Joe Biden nominierte Verteidigungsminister Lloyd Austin will die Zusammenarbeit mit den Alliierten stärken.Amerika sei am stärksten, wenn es mit den Verbündeten zusammenarbeite, sagte der General im Ruhestand am Mittwoch im östlichen US-Bundesstaat Delaware. Dort hatte Biden seinen Ministerkandidaten offiziell vorgestellt.Er verstehe die wichtige Rolle des Verteidigungsministeriums, um Stabilität zu erhalten, Aggressionen abzuwehren und wichtige Allianzen in der Welt einschließlich derjenigen im asiatisch-pazifischen Raum und Europa zu verteidigen, sagte Austin.Er betonte, dass er mit US-Diplomaten und Partnern in der ganzen Welt zusammengearbeitet habe. Er sei selber Zeuge davon gewesen, was sie gemeinsam erreichen könnten.