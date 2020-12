Südkoreas Nationalversammlung beginnt Sondersitzung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Parlament kommt am Donnerstag auf Antrag der regierenden Demokratischen Partei zu einer einmonatigen Sondersitzung zusammen.Am Nachmittag wollten die Abgeordneten der Nationalversammlung über ein Gesetz zur Arbeit einer neuen Ermittlungsstelle für Korruption bei hochrangigen Beamten abstimmen.Die oppositionelle Partei Macht des Volkes hatte die Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes am Mittwoch zum Ende der regulären Parlamentssitzung durch Dauerreden zunächst verhindert.Die Regierungspartei will über das Gesetz gleich zu Beginn der Sondersitzung im Parlament abstimmen lassen. Die Partei verfügt über eine Mehrheit.Es wurde jedoch erwartet, dass die größte Oppositionspartei die Billigung weiterer strittiger Vorlagen einschließlich zweier Gesetze zum Geheimdienst und zu innerkoreanischen Beziehungen mit der sogenannten Filibustertaktik verhindern will.