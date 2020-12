Südkorea will mehr Coronatests im Großraum Seoul durchführen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden wollen neue Corona-Testzentren an über 100 Orten im Großraum Seoul einrichten.Die Beauftragte der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, Jeong Eun-kyeong, unterrichtete Präsident Moon Jae-in am Mittwoch bei einer Dinglichkeitssitzung der Regierung zur Eindämmung einer neuen Ansteckungswelle mit dem Coronavirus von den Testplänen.Den Angaben Jeongs zufolge sollen während einer dreiwöchigen "intensiven Testphase" in Seoul, der angrenzenden Provinz Gyeonggi sowie in Incheon an etwa 150 Stellen, an denen besonders viele junge Menschen zu finden sind , vorläufige Testzentren entstehen. Unter anderem sollen diese Zentren in der Nähe von Hochschulen eingerichtet werden.Um möglichst viele Menschen zu ermutigen, sich testen zu lassen, sollen entsprechende Benachrichtigungen über Smartphones erfolgen.