Präsident Moon ordnet Beschaffung weiterer Corona-Impfdosen an

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich trotz einer größeren finanziellen Belastung weitere Covid-19-Impfdosen sichern.Eine entsprechende Anweisung erteilte Präsident Moon Jae-in am Mittwoch bei einer Dringlichkeitssitzung der Regierung zur Überprüfung des Stands der Bemühungen zur Pandemie-Eindämmung in der Hauptstadtregion.Man müsse der Sicherheit und dem Leben der Bürger höchste Priorität einräumen, auch wenn zusätzliche finanzielle Lasten erwartet würden. Die bereits gesicherten Impfdosen für 44 Millionen Menschen reichten für eine Herdenimmunität der Bürger aus. Jedoch müsse berücksichtigt werden, dass Impfstoffe eilig entwickelt worden seien und dass eine unerwartete Situation entstehen könnte, betonte Moon.Der Staatschef verlangte auch, dass möglichst viele Bürger kostenlos oder zu einem niedrigen Preis geimpft werden können.Er rief dazu auf, Wirkungen und Nebenwirkungen der Impfstoffe gründlich zu überwachen, um deren Sicherheit gewährleisten zu können. Zugleich müssten Impfpläne aufgestellt werden, um mit der Impfung starten zu könnten, sobald die Dosen in Südkorea eintreffen.Moon bat erneut die Öffentlichkeit darum, sich gründlich an die Schutzregeln zu halten. Dank der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten werde ein Ende der Corona-Pandemie bald in Sicht sein, sagte Moon.