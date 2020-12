Innerkoreanisches Kräftiger Rückgang des Handels zwischen Nordkorea und China

Der Handel zwischen Nordkorea und China ist im Oktober kräftig geschrumpft.



Laut einem Bericht des südkoreanischen Verbands für Internationalen Handel (KITA) ging das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern im Oktober um 99,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,66 Millionen Dollar zurück. Das ist der bisher tiefste Stand in einem Monat. Verglichen mit dem Monat davor wurde ein Rückgang um 92 Prozent verzeichnet.



Nordkoreas Ausfuhren nach China schrumpften im Jahresvergleich um 91,5 Prozent auf 1,4 Millionen Dollar. Die Einfuhren aus der Volksrepublik China sanken um 99,9 Prozent auf 300.000 Dollar.



Das gesamte Handelsvolumen im Zeitraum von Januar bis Oktober nahm um 76 Prozent ab.



Laut KITA hatte Nordkorea im Vorfeld des Gründungsjubiläums der herrschenden Arbeiterpartei am 10. Oktober die Quarantänemaßnahmen an der Grenze verschärft, um eine Einschleppung des Coronavirus zu verhindern. Damit habe Nordkorea aber auch de facto den Handel mit China unterbrochen.