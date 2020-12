Südkorea meldet 682 neue Corona-Infektionsfälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 600 neue Corona-Infektionen gemeldet.Zugleich nahm die Zahl der Schwerkranken und der Virustoten deutlich zu.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) am Donnerstag mitteilte, wurden bis Mitternacht 682 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt, darunter 646 lokale Infektionen und 36 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Land stieg auf 40.098.Viele der lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 251 Fälle, die Provinz Gyeonggi 201 und Incheon 37.Von den aus dem Ausland eingeschleppten Fällen waren 22 Südkoreaner und 14 Ausländer.Innerhalb eines Tages wurden 24.727 Menschen auf das Virus getestet.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf nahm innerhalb eines Tages um 23 auf 172 zu.Acht weitere Corona-Patienten verstarben. Die Zahl der Virustoten lag bei 564, die Letalitätsrate bei 1,41 Prozent.