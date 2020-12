Wirtschaft Südkoreas Wirtschaft wird laut ADB um 0,9 Prozent schrumpfen

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft für dieses Jahr leicht nach oben korrigiert.



Die in Manila ansässige Bank ging in einem heute veröffentlichten Bericht davon aus, dass die südkoreanische Wirtschaft um 0,9 Prozent schrumpfen werde. Im September hatte die Bank mit einem Rückgang von einem Prozent gerechnet.



Für das kommende Jahr beließ die ADB ihre Prognose bei einem Wachstum um 3,3 Prozent.



Die Bank prognostizierte auch, dass die Inflationsrate in Südkorea dieses Jahr 0,5 Prozent betragen werde.



Die Bank erhöhte die Prognose für ihre 46 regionalen Mitglieder (Japan, Australien und Neuseeland ausgenommen) um 0,3 Prozentpunkte gegenüber September auf minus 0,4 Prozent. Für nächstes Jahr wurde nach wie vor ein Zuwachs um 6,8 Prozent vorausgesagt.



Chinas Wirtschaftsleistung wird laut ADB voraussichtlich in diesem Jahr um 2,1 Prozent zulegen, während diejenige Indiens um acht Prozent schrumpfen werde.