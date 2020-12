Politik Präsident Moon will Vision für CO2-Neutralität bis 2050 verkünden

Präsident Moon Jae-in will am Donnerstagabend in einer Rede an die Öffentlichkeit seine Vision dafür verkünden, Südkorea bis 2050 CO2-neutral zu machen.



In der Erklärung sei die Vision enthalten, die Klimakrise zu bewältigen und die Krise in eine Gelegenheit für einen Sprung zu einer führenden Nation zu verwandeln, teilte die stellvertretende Sprecherin des Präsidialamts, Lim Se-eun, mit.



Sie wies darauf hin, dass die Europäische Union und weitere führende Nationen wie China und Japan nacheinander das Streben nach der CO2-Neutralität erklärt hätten. Mit den Plänen von Präsident Moon werde sich Südkorea an führender Stelle den entsprechenden Bemühungen der internationalen Gemeinschaft anschließen.



Moon werde dabei eine Krawatte aus einem umweltfreundlichen Stoff aus Altkunststoffen tragen, hieß es. Für die Ansprache soll die grafische Technik unter Anwendung der erweiterten Realität genutzt werden.



KBS 1TV wird die Ansprache ab 19.35 Uhr live übertragen.