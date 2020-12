Präsident Moon: Initiative für CO2-Neutralität bis 2050 wird Südkoreas globale Führerschaft stärken

Photo : KBS

Präsident Moon Jae-in will mit seiner Initiative für das Erreichen von CO2-Neutralität bis 2050 ein internationales Beispiel geben und Führerschaft demonstrieren, wie es das Land bereits im Kampf gegen Covid-19 getan habe.Das sagte Moon am Donnerstag bei der Vorstellung der Initiative im südkoreanischen KBS-Fernsehen.Moon hatte die Pläne im Oktober in seiner Haushaltsrede vor dem Parlament erstmals vorgestellt. Seitdem bekräftigte er zu mehreren Anlässen das Ziel, dass Südkorea binnen 30 Jahren klimaneutral werde. Am Montag hatte die Regierung dann eine Blaupause vorgelegt, in der auch betont wird, dass im Zuge der Umwandlung keine Industrie zurückgelassen werden solle.In seiner Fernsehansprache warb er bei den Bürgerinnen und Bürgern um Unterstützung für die ehrgeizigen Pläne. Er sei sich der damit verbundenen Herausforderungen bewusst, da Südkorea zurzeit noch stark von energiehungrigen Industrien wie Stahl- und Petrochemie-Branche abhängig sei.Das Staatsoberhaupt wies aber auch auf die Dringlichkeit des Projekts hin, da sich die Folgen des Klimawandels weltweit spürbar bemerkbar machten, auch auf der koreanischen Halbinsel. Er wies in diesem Zusammenhang auf Wetterextreme hin.Doch zeigte er sich vom Potenzial für die Überwindung dieser Herausforderung überzeugt, da das Land aus der Asche des Krieges auferstanden sei. Zudem verfüge das Land über ein hohes Niveau bei umweltschonenden Technologien wie Informations- und Kommunikationstechnologien und im Digitalsektor.Gleichzeitig verwies er auf die Ergebnisse in der Umweltpolitik in früheren Jahrzehnten. Die Initiative für den Grünen New Deal werde ein erster mutiger Schritt in Richtung des Ziels der CO2-Neutralität.Diese Anstrengungen würden Südkorea an eine relativ ähnliche Startlinie stellen wie Staaten, in denen die Industrialisierung vor zwei Jahrhunderten einsetzte. Dies werde Südkorea dabei helfen, die globale Klimakrise in eine Chance für globale Führerschaft zu verwandeln, sowie für inklusives und nachhaltiges Wachstum zu sorgen und zum Impulsgeber zu werden.