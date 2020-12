Südkorea reagiert auf Nordkoreas Kritik an Außenministerin

Photo : YONHAP News

Südkorea hat auf Nordkoreas scharfe Kritik an Außenministerin Kang Kyung-wha reagiert.Die Ministerin hatte Nordkoreas Behauptung, coronafrei zu sein, in Zweifel gezogen. Daraufhin hatte Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un am Mittwoch kritisiert, dass Kang offenbar auf eine Abkühlung der Beziehungen aus sei.Ministeriumssprecher Choi Young-sam sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass sich Kangs Äußerungen auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wegen der Pandemie bezogen hätten.Sie habe die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 unterstrichen, darunter auch mit Nordkorea.Die südkoreanische Chefdiplomatin hatte letzte Woche bei einer Konferenz in Bahrain gesagt, dass Nordkorea auf Südkoreas Hilfsangebote für die Eindämmung des Coronavirus bislang nicht reagiert habe. Nordkorea konzentriere sich darauf, die Covid-19-Lage zu kontrollieren, behaupte aber gleichzeitig, dass es keine Fälle gebe. Dies sei schwer zu glauben.Kim Yo-jong sprach später von einer rücksichtslosen Bemerkung, die sie niemals vergessen werde und für die Kang teures Lehrgeld bezahlen werde.