US-Vizeaußenminister Biegun fordert Nordkorea zur Rückkehr zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Stephen Biegun hat Nordkorea zur Rückkehr zum Dialog aufgefordert.Das Potenzial der Gipfelvereinbarung von Singapur zwischen den USA und Nordkorea sei weiterhin gültig. Nordkorea solle daher auf den Pfad des Dialogs zurückkehren, sagte er am Donnerstag in Seoul in einem Vortrag vor der Denkfabrik Asan Institute for Policy Studies.Diplomatie bleibe die beste und einzige Option, um mit dem nordkoreanischen Nuklear-Dilemma umzugehen, sagte der Diplomat, während er davon sprach, dass Pjöngjang im Lauf der Jahre viele Gelegenheiten verpasst habe.Doch äußerte er auch die Hoffnung, dass die USA und Nordkorea sich auf ernsthafte Diplomatie einlassen könnten, die zwar nachhaltige Bemühungen und schwierige Kompromisse bedeute, aber auch enorme Belohnungen bereithalte.