BTS von „Time“ zu Entertainern des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist von „Time“ zum „Entertainer des Jahres“ gekürt worden.Die US-Zeitschrift schrieb am Donnerstag (Ortszeit), BTS seien nicht nur die wichtigste K-Pop-Größe in den Charts. Sie seien die größte Band der Welt geworden. BTS hätten den Zenit von Popstars erreicht, indem sie alle Arten von Rekorden gebrochen hätten.„Time“ würdigte auch, dass die Gruppe in der Corona-Ära mit ihren Fans kontinuierlich kommuniziert und einen beispiellosen Erfolg erzielt habe.BTS seien ein Musterbeispiel der Dominanz in der Musikindustrie durch menschliche Verbindung, schrieb die Zeitschrift.