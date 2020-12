Präsidialer Berater gewährt Bündnis mit USA Vorrang vor Beziehungen zu China

Photo : YONHAP News

Südkorea muss sich laut einem präsidialen Berater im Konflikt zwischen China und den USA viel mehr auf sein Bündnis mit den USA konzentrieren als auf die Beziehungen zu China.Die entsprechende Äußerung machte Moon Chung-in, Sonderberater für Vereinigung, Außenpolitik und Sicherheit, am Donnerstag auf einem internationalen Symposium zur Friedenspolitik auf der koreanischen Halbinsel in Seoul. Damit antwortete er auf die Frage, wie sich der Konflikt zwischen den USA und China auf den Handel und die nationale Sicherheit Südkoreas auswirken werde.Südkorea werde in eine schwierige Position geraten. Die Vereinigten Staaten könnten als einziger Verbündeter Südkoreas angesehen werden, mit China unterhalte das Land eine strategische Kooperationspartnerschaft. Daher brauche man sowohl China als auch die USA, sagte Moon. Zugleich hieß es, dass sich Südkorea stärker für die Allianz mit den USA interessieren sollte als für den strategischen Partner.Das Szenario, was man sich wünsche, sei, dass die USA und China feindliche Beziehungen in der Art eines neuen Kalten Kriegs vermeiden würden, fügte er hinzu.