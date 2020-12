Warnung vor Ultrafeinstaub in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul ist eine Warnung vor Ultrafeinstaub ausgegeben worden.Das Forschungsinstitut für Umwelt und Gesundheit der Hauptstadt teilte mit, dass die Warnung vor Ultrafeinstaub (PM 2,5) seit 23 Uhr am Donnerstag gelte.Die entsprechende Warnung wird ausgegeben, sollte die durchschnittliche Konzentration pro Stunde mindestens zwei Stunden lang bei 75 ㎍/㎥ oder einem höheren Wert liegen. Um 22 Uhr am Vorabend erreichte die Dichte 76 ㎍/㎥ und stieg dann auf 79 ㎍/㎥ um 23 Uhr.Es ist das fünfte Mal in diesem Jahr und das zweite Mal im zweiten Halbjahr, dass eine Warnung vor Ultrafeinstaub ausgegeben wurde.Der Wert sank um 6 Uhr am Freitag auf 68 ㎍/㎥.