Internationales Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde empfiehlt Notfallzulassung des Impfstoffs von Pfizer

Eine Expertenkommission der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des US-Unternehmens Pfizer empfohlen.



Laut der Nachrichtenagentur AP stimmte das Beratergremium für Impfstoffe am Donnerstag (Ortszeit) für die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und dessen deutschen Partner Biontech. Es habe 17 Für- und vier Gegenstimmen bei einer Enthaltung gegeben.



CNN berichtete, dass die FDA auf der Grundlage der Empfehlung der Kommission am Donnerstag oder Freitag eine Notfallzulassung erteilen werde.



Für die tatsächliche Impfung ist jedoch auch eine Empfehlung eines Beratergremiums der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) erforderlich. CNN erwartete, dass die Abstimmung hierfür am Sonntagnachmittag stattfinden werde.