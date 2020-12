Nationales Vogelgrippe-Verdachtsfall auf Entenfarm im Südwesten Südkoreas

Auf einer Entenfarm in Jeongeup in der Provinz Nord-Jeolla ist ein Vogelgrippe-Verdachtsfall gemeldet worden.



Wie die für die Vogelgrippe zuständige Zentrale der Regierung mitteilte, seien bei einer Kontrolle vor der Auslieferung von Enten Antigene gegen die Vogelgrippe vom Typ H5 gefunden worden.



Derzeit wird eine eingehende Prüfung durchgeführt. In einem bis drei Tagen wird feststehen, ob es sich um ein hochpathogenes Virus handelt.



Die Zentrale schickte ein Reaktionsteam zu dem Hof, um nötige Maßnahmen wie eine Zugangssperre, eine epidemiologische Untersuchung und eine Bewegungsbeschränkung im Umkreis von zehn Kilometern zu treffen.