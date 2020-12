Regionales Verteidigungsministertreffen ADMM-Plus fand virtuell statt

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum sind am Donnerstag zu ihrem regelmäßigen Treffen zusammengekommen.Beim virtuell stattgefundenen ASEAN-Verteidigungsministertreffen-Plus (ADMM-Plus) sagte der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook, die Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel stelle einen Prozess für die Schaffung von Frieden und Kooperation in der asiatisch-pazifischen Region dar.Die Entspannung und der Vertrauensaufbau auf der koreanischen Halbinsel würden stark zur Beseitigung von Sicherheitsbedrohungen und dem gemeinsamen Wohlstand in der Asien-Pazifik-Region beitragen, sagte er. Er bat um Unterstützung der Mitglieder und der internationalen Gemeinschaft für den Frieden in Korea.Suh stellte auch die Bemühungen der südkoreanischen Regierung und des Verteidigungsministeriums für die Solidarität und Kooperation mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN vor. Er stellte in Aussicht, für die Verstärkung der Fähigkeiten von Offizieren der ASEAN-Mitglieder für Friedenseinsätze (PKO) mehr Fortbildungsprogramme für sie in Südkoreas PKO-Zentrum anzubieten. Er versprach außerdem die Kooperation, damit die Fähigkeiten der Länder in der Region für die Cybersicherheit verbessert werden.Der Minister sagte auch, dass Südkorea an von ASEAN-Staaten abgehaltenen multilateralen Übungen aktiv teilnehmen werde.An dem ADMM-Plus sind die zehn ASEAN-Mitglieder und acht weitere Länder einschließlich Südkoreas, der USA, Chinas und Japans beteiligt.